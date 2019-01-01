وصول وزير الدفاع لمقر الحكومة الجديد بالعلمين (فيديو)

وصل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، منذ قليل، لمقر مجلس الوزراء الجديد بمدينة العلمين، لحضور اجتماع الحكومة الأسبوعي.



وكان رئيس الوزراء قد أكد أن عقد الحكومة اجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة.



وأشار إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.



يذكر أن المبنى الجديد لمجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، يتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي.