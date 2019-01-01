«الأرض عطشانة».. أين ذهبت أراضي الإصلاح الزراعي؟

وقفت المباني الخرسانية المبنية حديثًا جنبًا إلى جنب، بعدما قضت على اللون الأخضر للأراضي الزراعية في هذه المنطقة، البعض يمرق منها يظن أنها أرضي زراعية عادية أقيمت عليها مباني سواء بالمخالفة أو بالتراخيص، وربما لا يعلم أحد أنها أراضي الإصلاح الزراعي في محافظة الشرقية.



67 عامًا مرت على قرار الإصلاح الزراعي الذي اتخذته ثورة يوليو ضمن 6 مبادىء آخري خرجت بها، بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر والضباط الأحرار، فصدر قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، والذي نص على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.



لكن الثورة لم تكن تعرف أنه بعد مرور تلك الأعوام ستتحول أراضي الإصلاح الزراعي الذي هدفت له، إلى أراضي بور وأخرى تحمل فوق أكتافيها مباني سكنية، وبمناسبة ذكرى ثورة يوليو "الدستور" تتبعت تلك الأراضي لمعرفة المصائر المختلفة التي وصلت لها الآن من أحفاد أصحابها.





عم محمد، ٧٧ عامًا، من عزبة الإصلاح الزراعي التابعة لمحافظة الشرقية، قال ورثت عن أبي فدانين زراعيين حصل عليهم عام ١٩٦١، بعد أمر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتوزيع أراضي الإقطاعيين على الفلاحين عقب بحث اجتماعي عنهم.



وتابع، أغلب أراضي القرية الأن أصبحت مباني سكنية، موضحًا أن بعض المباني هنا مخالفة والبعض الآخر وخصوصًا الأراضي الموجودة على الطريق الرئيسي خارج العزبة أصبحت ضمن أراضي البناء.



ومن داخل منزله المكون من غرفة واحدة بأرضه الزراعية، قال عم محمد: "بنيت هذا المنزل داخل أرضي لأمكث فيه بجانب الأرض، وخصصت جزء منها استخدمه مبيت للحيوانات".



تم توزيع الأرض الزراعية على الفلاحين بناءً على ثلاثة قوانين تم وضعها بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، القانون الأول وضع بعد الثورة بشهور قليلة، وحدد الملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد، وسمحت للمالك أن يهب أولاده مائة فدان.



وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة)، على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويًا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض، وبلغ مجموع الأراضي الزراعية التي طبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653،736 فدانًا.



الدمرداش خليل، ٤٥ عامًا، مزارع من قرية الإصلاح الزراعي بالشرقية، وقف داخل أرضه التي بدأت شتلات الأرز تنمو منها، يقول أن أغلب الأراضي هنا أصبحت مباني زراعية، فتحولت المنطقة من منطقة زراعية إلى منطقة مباني تحيط بها بعض الأراضي، موضحًا أنه لا يوجد شارع داخل العزبة إلا وتجد به عدد منازل ومساحات خضراء أقل.



وتابع توزيع الأراضي الزراعية داخل محافظة الشرقية عمومًا اختلفت كثيرًا عن الماضي، فتقلصت مساحتها كثيرًا وحل بديلًا عنها المباني الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد الأراضي التي تم توزيعها على الفلاحين في عزبة الإصلاح الزراعي بالشرقية 850 فدانًا.



وبحسب إحصاء صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وزّعت الدولة على الفلاحين منذ قيام ثورة 1952 وحتى عام 1969 نحو 989 ألفًا و184 فدانًا، منها 775،018 فدانًا تم الاستيلاء عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184،411 فدانًا، كانت تتبع بعض المؤسسات المختلفة، أما الـ 29،755 فدانًا فكان حصيلة أراضي طرح النيل، ووفقًا لهذه الإحصائيات الرسمية نفسها وزعت تلك الأراضي على 325،670 أسرة.



وتم توزيع الأراضي على الفلاحين بقانون رقم 178 و126 لعام 1961، بسعر 200 جنيه للفدان يتم سدادهم بالقسط على 40 سنة، وتراوح عدد الأفدنة التى تم توزيعها بين فدان واحد إلى 5 أفدنة حسب وضع الأسرة، وتم إشهار عقود الملكية للفلاحين عام 1988 بعد أن تمكن جميع الفلاحين من سداد أقساط الأراضي.



أنس إبراهيم، ٦٠ عامًا، من قرية القلعة التابعة لمحافظة قنا، قال كان أجدادي من ملاك الأراضي الزراعية والتي سمح لهم القانون وقتها بتحويل ملكيتها لأبنائهم وبالفعل حصل والدي وقتها علي ١٠٠ فدان ورثتهم من بعده أنا وإخوتي.



وأضاف، نحن لسنا مزارعين ولم نتعلم مهنة الفلاحة كما كان أجدادنا؛ لذا قمنا بتأجير بعضها والبعض الآخر أصابه البوار ولم يعد يصلح للزراعة وتحول مع الوقت لأراضي بناء.



وتابع الكثير من الفلاحين أصبحت الأرض الزراعية ثقل عليهم، فيعتبروا أن مصاريفها مبالغ فيها ولاتنتج ما يغطي هذه المصاريف أما بناءها فحولها من أرض تباع بالفدان إلى أرض يصل سعر المتر فيها إلى آلاف الجنيهات مما يعد مكسبًا مضمونا لأصحابها.



يتفق ذلك مع ما أكده حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تقرير صدر عن الهيئة خلال ديسمبر الماضي، حول التعديات على أراضي الإصلاح الزراعي، وسعت الهيئة إلى إزالة التعديات المختلفة عليها، واحتلت محافظات المنيا والدقهلية والبحيرة وقنا وكفر الشيخ الأعلى في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وفق تقرير الهيئة.



وحسب الإحصاء السالف ذكره، كان أقل من نصف في المائة من الملاك الزراعيين يملكون 35% من الأراضي الزراعية، ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضًا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف مليون أسرة، رغم قيام الدولة قبل ثورة يوليو باستصلاح الكثير من الأراضي الزراعية



تتراوح متوسط ملكية الأراضي الزراعية في الفترة بين 1900-1952 من 1.46 فدان إلى 0.8 من الفدان، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780،00 عام 1910 ووصل إلى نحو مليونين عام 1952 وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان.





