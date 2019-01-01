الجامعة الصينية تقدم منح دراسية لأبناء الشهداء والمحافظات الحدودية

أعلن الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق أن الجامعة توفر منح دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وذلك تقديرًا لتضحيات هؤلاء الأبطال في الحفاظ علي أمن وسلامة هذا الوطن وأن هذا يعد واجب وطني تجاه أبناء الشهداء الذي ضحوا بحياتهم من أجل حياة كريمة لكل المصريين وكذلك توفر الجامعة عدد من المنح المجانية الكاملة لأبناء المحافظات الحدودية والنائية بترشيح مباشر من السادة المحافظين لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح.



وأضاف أنه لا يوجد حد أقصي لعدد المنح المقدمة لأبناء الشهداء وكل ما تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله بالجامعة كما أن عدد المنح الدراسية للمتميزين من أبناء المناطق والمحافظات الحدودية والنائية تصل إلى حوالي 25 منحة وذلك للدراسة بكليات الجامعة المختلفة كالعلاج الطبيعي والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية.



وقال د.أشرف الشيحي أن المنح التى تقدمها الجامعة المصرية الصينية لأبنائها من الطلاب المصريين المتميزين في المحافظات النائية ماهى إلا واجب وطنى ودور محوري للجامعة في دعم وتنمية محافظات مصر الحدودية والنائية التي تفتقد وجود مؤسسات تعليمية قوية.



وأشار رئيس الجامعة إلى استمرار فتح الباب للراغبين في الالتحاق بالجامعة لطلاب الثانوية المصرية والعربية والأجنبية في إطار الحد الأدنى للقبول الذي أعلنه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو التسجيل بمقر الجامعة بجسر السويس.