يواصل نادي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا استعداداته صباح يوم غد الخميس للموسم الجديد بمواجهة ودية جديدة أمام سبورتنج لشبونة.



وتعد تلك المباراة هي الخامسة وديًا للريدز منذ بداية فترة إعداده في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، حيث واجه كلا من ترانميري، براد فورد، بوروسيا دورتموند وأخيرًا إشبيلية.



بينما في الجهة المقابلة، تعد تلك المباراة هي الرابعة لسبورتنج لشبونة والأقوى، حيث واجه في الأيام الماضية كلا من رابرسويل، سانت جالين وكلوب بروج.



موعد مباراة ليفربول وسبورتنج لشبونة الودية اليوم



تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباح الخميس، على ملعب "يانكي" بمدينة "نيويورك" الأمريكية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسبورتنج لشبونة الودية اليوم



تبث المباراة عبر شبكة بي ان سبورتس القطرية، عبر القمرين "نايل سات" و"سهيل سات"، من خلال شاشة beIN Sports HD2.



