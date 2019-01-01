"ثقافة الوادى الجديد" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو، قدم فرع الوادي الجديد، بمناسبة مرور 67 عاما على الثورة، عرضا لفرقة الفنون التلقائية بالداخلة بنقابة المهندسين بمدينة موط، تمثل فى تابلوهات غنائية راقصة منها "بالصلاة علي النبي، منقرش الطواقي، سكر وزبيب، حوش الغزال، نزلة من الواح، تواشيح المولد، فقرة مزمار بلدي ومجرونة، يانى يانى" مع المدرب ماهر عبدالعال.



وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافره، عرضا لفرقة الفنون الشعبية التلقائيين، وقدمت عدة أغانى تراثية مع المدرب محمد مرزوق.



ونظم بيت ثقافة المعصرة محاضرة عن ثورة ٢٣ يوليو، ألقاها عمر محمد يوسف وتحدث عن أسباب الثورة والإنجازات التى حققتها.