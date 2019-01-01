أسرة فتاة التبين المنتحرة: قفزت من البلكونة بعد رسوبها فى الثانوية

تستمع نيابة مايو والتبين الجزئية، الأربعاء، إلى أقوال فتاة انتحرت بسبب رسوبها في الثانوية العامة.



وأكد والد الفتاة أن نجلته بمجرد علمها بنتيجتها في الثانوية العامة قفزت من شرفة الشقة فسقطت جثة هامدة، نافيًا وجود شبهة جنائية.



وكان المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة الحكر البحري.



وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة "ضحى أبوالفتوح"، 18 سنة، مقيمة بمنطقة حكر التبين، قفزت من الطابق الثالث من شرفة العقار محل سكنها، بسبب مرورها بأزمة نفسية إثر رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.