الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

سهى نصيف تتسلم جائزة تكريم "كونكورد مصر"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
ads
كرمت مؤسسة دير جيست بشكل خاص، قاعة آدم، كأحدث قاعة تم افتتاحها فى مصر، وتسلمت الجائزة سهى نصيف، المدير الإقليمي للعلاقات العامة والاتصالات، بفندق كونكورد السلام مصر.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة دير جيست، ضمن حفلها السنوى لتوزيع جوائز الميما بقاعة آدم بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والطرب، حيث تم تكريم  أنغام، وبوسي، ومروى ناجى، ومحمد الشرنوبى، وكارمن سليمان، بحضور مطيع إسماعيل، رئيس مجلس إدارة فنادق كونكورد السلام بمصر، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات السياحة والإعلاميين وشخصيات عامة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

بالفيديو.. طريقة التسجيل في جلسة "اسأل الرئيس"

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

ستوديو

خالد الشيباني يطلق رواية "أرض اليورانيوم"

مؤلفة "بلا دليل" تكشف عن أول صورة لـ"درة" فى المسلسل

أحمد بدير يعوق زواج طارق صبرى وسارة سلامة فى "كتف قانونى"

اليوم.. "stuber" فى السينمات المصرية.. تعرّف على قصة الفيلم

ads

رياضة

موعد مباراة ليفربول وسبورتنج لشبونة الودية اليوم

العملاق الألمانى يطيح بـ«ميلان»

رسمياً.. معاقبة ميسي بسبب طرده أمام تشيلي فى كوبا أمريكا

تصريح مثير من جوارديولا: "نحن نقتل اللاعبين"

الرئيس نيوز

"القوى العاملة" تدعو المصريين بالسعودية الالتزام بعدم نشر فيديوهات على السوشيال ميديا

مسيحيو الشمال السوري: هل ينتظر الأمريكيون ليشاهدوا الدواعش وهم يذبحوننا؟

إشادة أممية بقدرة المناطق الاقتصادية المصرية على جذب الاستثمارات

البرلمان: أجرينا تعديلات على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بنسبة 30%

منوعات

لعبة "ببجي" تقود فتاة سعودية للانتحار

محكمة تعاقب سعوديًّا هشم أسنان طفل بسبب خلاف على مباراة

بالأرقام.. أكثر شعوب العالم حصولا على الجنسيات الأوروبية

تغير المناخ يهدد بانقراض جماعي

كشكول

لطلاب الشهادات المعادلة العربية.. كيف يتم سحب بطاقة ؟

الخشت: انتهاء امتحانات التعليم المفتوح والمدمج دور يوليو 2019 دون مشاكل

طلاب الثانوية العامة يواصلون الأطلاع علي كراساتهم لليوم الرابع على التوالي

ماذا يفعل طلاب ثانوية "ig" حال تأخر نتائجهم؟.. مكتب التنسيق يرد

إسلام سياسي

إخواني عن فضائح محمود حسين: "قيادات الجماعة في اسطنبول حرامية وأمراء حروب"

خريطة الجماعات المتطرفة في فرنسا وطرق الدولة في التعامل معها

فضائح داخل الإخوان.. محمود حسين وقيادات الجماعة اختلسوا أموال التبرعات - فيديو

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

بيت الفنون يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة وجمصة

"شوية فن" بمركز طلعت حرب الثقافى

"ثقافة الوادى الجديد" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

"إبداعات فنون الشاطئ" يواصل لياليه الصيفية بمطروح

صفحتنا ع الفيس بوك