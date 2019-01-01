سهى نصيف تتسلم جائزة تكريم "كونكورد مصر"

كرمت مؤسسة دير جيست بشكل خاص، قاعة آدم، كأحدث قاعة تم افتتاحها فى مصر، وتسلمت الجائزة سهى نصيف، المدير الإقليمي للعلاقات العامة والاتصالات، بفندق كونكورد السلام مصر.



جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة دير جيست، ضمن حفلها السنوى لتوزيع جوائز الميما بقاعة آدم بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة.



وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والطرب، حيث تم تكريم أنغام، وبوسي، ومروى ناجى، ومحمد الشرنوبى، وكارمن سليمان، بحضور مطيع إسماعيل، رئيس مجلس إدارة فنادق كونكورد السلام بمصر، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات السياحة والإعلاميين وشخصيات عامة.