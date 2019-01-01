رسمياً..الهلال السعودي يجدد عقد "جحفلي" لـ3 سنوات

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل تمديد عقد مدافعه الدولي محمد جحفلي بشكل رسمي مع الفريق.



وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن تجديد عقد لاعبه محمد جحفلي لمدة ثلاث سنوات مقبلة رسمياً.



ويبدأ العقد الجديد لجحفلي مع الزعيم الهلالي في شهر يناير المقبل، بعد انتهاء عقده الحالي بشكل فعلي.



وجرت مراسم توقيع العقد الجديد بين جحفلي وفهد بن نافل رئس النادي في مقر إقامة الفريق في النمسا حالياً.



ويخوض الزعيم الهلالي حالياً معسكراً خارجياً في مدينة لينز النمساوية، ضمن التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد.