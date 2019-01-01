"مباراة المصالحة".. الزمالك يواجه الإسماعيلي على أمل تعثر المقاولون

قمة من العيار الثقيل ستجمع مساء اليوم الأربعاء بين فريقي الزمالك والإسماعيلي في المباراة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.



إستاد بتروسبورت في التجمع الخامس سيكون مسرحاً لمباراة الزمالك مع الإسماعيلي في إطار منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 بالدوري.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.



الزمالك بحث مصالحة جماهيره، بعد السقوط في فخ التعادل في المباراة السابقة أمام فريق الجونة، والتي أفلت فيها الأبيض من هزيمة محققة، بفضل هدف لتعادل القاتل الذي سجله لاعبه محمود عبد العزيز.



الزمالك لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.



الفارس الأبيض يستهدف حصد نقاط مباراته أمام الدراويش، مع انتظار هدية من فريق المقاولون العرب الذي سيواجه الأهلي في نفس التوقيت.



وسيفتقد الزمالك لخدمات نجمه يوسف أوباما الذي تعرض للإيقاف لثلاث مباريات من جانب لجنة المسابقات، بعد طرده في مباراة الجونة.



على الجانب الآخر، يلعب الإسماعيلي المباراة بدون أي ضغوطات، حيث يبحث عن ختام مميز لمشواره في بطولة الدوري.