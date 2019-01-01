الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

الأهلي في مباراة الحسم ضد المقاولون العرب للقب الدوري رقم 41

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:34 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
ads
يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة الحسم للقب الدوري العام الليلة عندما يواجه المقاولون العرب اليوم الأربعاء،ضمن الجولة المؤجلة رقم 33.

وتتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم صوب ملعب إستاد برج العرب لمتابعة مباراة الحسم بين الأهلي والمقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 بالدوري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثاني بـ70 نقطة، والزمالك الثالث بـ69 نقطة بينما يقبع المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلث ولا شئ غيره من أجل حسم لقب الدوري والتتويج بالبطولة المحلية بشكل رسمي.

المارد الأحمر يدرك مدى أهمية المباراة أمام فريق ذئاب الجبل العنيد، حيث لن يكون في نزهة، وعينه على حسم الدوري، قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام الغريم الزمالك.

الأهلي يكفيه الفوز أمام المقاولون للتتويج بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك مع الإسماعيلي التي ستكون في نفس التوقيت.

التاريخ ينحاز للأهلي، حيث سبق والتقيا الفريقين من قبل في 71 مباراة، حقق خلالها الأحمر الفوز في 49 مباراة، مقابل 7 انتصارات للمقاولون، و15 لقاء انتهى بالتعادل.

الأهلي نجح في هز شباك المقاولون بـ122 هدفاً، بينما سجل لاعبو الذئاب 40 هدفاً، كما يعد أحمد بلال هو هداف المواجهات بين الفريقين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة صورة توقيع "قفشة" لـ "الأهلى"

منذ حوالي 21 ساعة

قبل تحويل النقل الجماعى إليه.. 7 معلومات عن الوقود المزدوج

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

ستوديو

عمر العبداللات يغني البومه الجديد "505" بحفله في مهرجان جرش

حنان مطاوع تكشف تفاصيل حياتها الفنية لـ "أسرار النجوم"

نفوق 50 دولفين على شاطئ في آيسلندا (فيديو)

جورج قرداحي يبدأ تصوير الموسم الثالث من "الأبواب المغلقة"

ads

رياضة

نهاية حقبة هونيس وعودة نوير القديم الأبرز في صحف ألمانيا

رسمياً..الهلال السعودي يجدد عقد "جحفلي" لـ3 سنوات

"مباراة المصالحة".. الزمالك يواجه الإسماعيلي على أمل تعثر المقاولون

الأهلي في مباراة الحسم ضد المقاولون العرب للقب الدوري رقم 41

الرئيس نيوز

هل يفوز الأهلي بلقب الدوري الليلة?

ننشر الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

"كل ما تجيلنا فلوس هنصرفها".. عبد الناصر يجيب: أين ذهب الاحتياطي النقدي لمصر؟

التخطيط: الانتهاء من استلام 1323 ملف ترشح لجائزة التميز الحكومي.. والنتائج قريبا

منوعات

لعبة "ببجي" تقود فتاة سعودية للانتحار

محكمة تعاقب سعوديًّا هشم أسنان طفل بسبب خلاف على مباراة

بالأرقام.. أكثر شعوب العالم حصولا على الجنسيات الأوروبية

تغير المناخ يهدد بانقراض جماعي

كشكول

بدء الدراسة بجامعة حلوان في أول كلية دراسات عليا متخصصة بالبرامج والبحوث البينية

استمرار توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس

الخشت: جامعة القاهرة تعد لمشروع ضخم.. صور

طلاب "الأول الثانوي" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدور الثاني

إسلام سياسي

فضائح داخل الإخوان.. محمود حسين وقيادات الجماعة اختلسوا أموال التبرعات - فيديو

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

العثور على أطلال تعود لما قبل 3000 عام في مقاطعة شرقي الصين

خبراء من الصين وإيطاليا يوقعون على اتفاقية لحماية أنقاض أثرية

السوريون يحاولون إنقاذ الحرف الدمشقية القديمة من الانقراض

تكوين تطرح طبعة جديدة من كتاب "ادفنونى واقفا.. سيرة الغجر"

صفحتنا ع الفيس بوك