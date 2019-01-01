الأهلي في مباراة الحسم ضد المقاولون العرب للقب الدوري رقم 41

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة الحسم للقب الدوري العام الليلة عندما يواجه المقاولون العرب اليوم الأربعاء،ضمن الجولة المؤجلة رقم 33.



وتتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم صوب ملعب إستاد برج العرب لمتابعة مباراة الحسم بين الأهلي والمقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 بالدوري.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثاني بـ70 نقطة، والزمالك الثالث بـ69 نقطة بينما يقبع المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.



ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلث ولا شئ غيره من أجل حسم لقب الدوري والتتويج بالبطولة المحلية بشكل رسمي.



المارد الأحمر يدرك مدى أهمية المباراة أمام فريق ذئاب الجبل العنيد، حيث لن يكون في نزهة، وعينه على حسم الدوري، قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام الغريم الزمالك.



الأهلي يكفيه الفوز أمام المقاولون للتتويج بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك مع الإسماعيلي التي ستكون في نفس التوقيت.



التاريخ ينحاز للأهلي، حيث سبق والتقيا الفريقين من قبل في 71 مباراة، حقق خلالها الأحمر الفوز في 49 مباراة، مقابل 7 انتصارات للمقاولون، و15 لقاء انتهى بالتعادل.



الأهلي نجح في هز شباك المقاولون بـ122 هدفاً، بينما سجل لاعبو الذئاب 40 هدفاً، كما يعد أحمد بلال هو هداف المواجهات بين الفريقين.