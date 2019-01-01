المشدد 6 سنوات لمسجل عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمسجل خطر في اتهامه بالإتجار بالمخدرات بعين شمس.

وأسندت النيابة للمتهم "خالد. م" مسجل خطر تهمة حيازة وإحراز مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغًا باتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وضبطه داخل مسكنة.

وبتفتيشه عُثر على جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بحيازة كمية المخدرات للإتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات بيعها.

وبتحرير محضر قررت النيابة احالة المتهم للمحاكمة العاجلة.