صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء استباقية من قبل بعض المؤسسات المالية والأفراد.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس 30" بنحو 07. 0%، بما يعادل 9.92 نقطة، ليصل الى مستوى 13694 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الثانوى " اى جى اكس 70" بنسبة بلغت 6. 0%، بما يعادل 33.0 نقطة ليصل إلى مستوى 531.6 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتجاوز قيمتها نحو 40 مليون جنيه، بالتعامل على 8.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 1.041 ألف صفقة بيع وشراء.