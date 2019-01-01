اشتباه في إصابة نجم ريال مدريد بالرباط الصليبي

تعرَّض الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام آرسنال، في بطولة كأس الأبطال الدولية، واضطر لمغادرة المباراة.



ففي الدقيقة (65)، سقط أسينسيو على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحوصات.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنَّ الاشتباه الأول في الإصابة، يبدو أنه قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.



وفي حالة التأكد من الإصابة، سيفتقد ريال مدريد لاعبه الدولي لمدة لن تقل عن 6 أشهر.



ولم يخف زيدان قلقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وقال: "الأمر مقلق.. لكنه ذهب مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، تبدو الإصابة قوية، ونحن قلقون"