تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي المتوقع في الدوري المصري

استقر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام النادي الإسماعيلي.



إستاد بتروسبورت في التجمع الخامس سيكون مسرحاً لمباراة الزمالك مع الإسماعيلي في إطار منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 بالدوري.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.



ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأيمن حفني.

خط الهجوم: عمر السعيد.