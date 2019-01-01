حفظ التحقيقات في حريق شقة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، الأربعاء، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، حفظ التحقيقات في حريق شقة؛ لعدم وجود شبهة جنائية في الحريق.



كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، وتبين من المعاينة تعرض التوصيلات الكهربائية للاشتعال وتشير المعاينة إلى علاقتها بنشوب الحريق.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بمصر الجديدة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.