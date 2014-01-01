رسميا.. أستون فيلا يتعاقد مع تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من قاسم باشا التركي.



وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التعاقد مع الدولي المصري دون الإعلان عن قيمة الصفقة.



وأوضح أستون فيلا أن القيمة المالية للصفقة تتوقف على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتصريح العمل للاعب والبطاقة الدولية.



وظفر الفيلانز بتوقيع لاعب أندرلخت الأسبق بعد صراع مع سامبدوريا الإيطالي، الذي حاول التعاقد معه، لكن النادي الإنجليزي نجح في حسم الصفقة لصالحه، في ظل تقارير تفيد بعرضه 15 مليون يورو نظير الحصول على توقيعه.



وبدأ صاحب الـ24 عامًا مسيرته الاحترافية ضمن صفوف الأهلي المصري، قبل الانتقال إلى أندرلخت، الذي بدأ معه مشواره في الملاعب الأوروبية.



ويعد تريزيجيه أحد العناصر البارزة في المنتخب المصري، حيث يلعب بصفة أساسية مع الفراعنة منذ عام 2014، وشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.



يذكر أن أستون فيلا، الصاعد حديثًا للبريميرليج، يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي.