تداول 33.2 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 33 ألفا و200 طن بضائع عامة بموانئها، بالإضافة إلى تداول 317 شاحنة بضائع عامة و90 سيارة.



وأوضح المركز- في بيان اليوم الأربعاء -أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون اكسبريس) بينما غاردته السفينتان (أمانة) و(النوى اكسبريس).



وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع استقبل السفينتين (أيلة) و(بريدج).. وسجل ميناء بورتوفيق دخول السفينة (تمارا) وعلى متنها 3600 طن رخام.