السماح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بالسماح لـ21 مواطنا المدرج أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.





يذكر أن الجريدة الرسمية هي جريدة الوقائع المصرية، وهي أقدم جريدة رسمية في الشرق الأوسط يزيد عمرها عن 179عاما، وقد ساهم في تحريرها وقتئذ قادة الحركة الفكرية في البلاد، تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز في الحالات العاجلة إصدار أعداد غيرعادية.