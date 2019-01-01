تعادل ريفر بليت مع كروزيرو في دور الـ 16 بكأس ليبرتادوريس

سقط ريفر بليت الأرجنتيني في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه كروزيرو البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) في افتتاح منافسات جولة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.



كذلك تعادل جودوي كروز الأرجنتيني مع ضيفه بالميراس البرازيلي 2 / 2 على ملعب استاد "مالفيناس أرجنتين".



وتقدم جودوي كروز بهدفين سجلهما سانتياجو جارسيا في الدقيقتين السادسة و29 ثم أدرك بالميراس التعادل بهدفين أحرزهما فيليبي ميلو وميجيل بورخا في الدقيقتين 34 و59.



وفي مباراة أخرى بجولة الذهاب، تغلب ليجا دي كويتو الإكوادوري على أولمبيا الباراجوياني 3 / 1 ليضع قدما في دور الثمانية للبطولة.



وسجل الأهداف الثلاثة لليجا دي كويتو، جوزيه أيوفي وجولجان جوليو ورودريجو أجويري في الدقائق 12 و73 و85 بينما سجل رودريجو روجاس الهدف الوحيد لأولمبيا في الدقيقة 62 .