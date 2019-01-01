السماح لـ22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالسماح لـ22 مواطنا مدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



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