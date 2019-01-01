رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور البنتاجون

قال الجيش الباكستاني إن رئيس الأركان الجنرال قمر جاويد باجوا زار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء والتقى مع عدد من كبار المسؤولين بالجيش الأمريكي.



وذكر الجيش الباكستاني -في بيان أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية- أن الجنرال قمر جاويد باجوا التقى مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد والقائم بأعمال وزير الدفاع ريتشارد سبينسر ورئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي.



وخلال اللقاءات رفيعة المستوى ناقش الجانبان الأمريكي والباكستاني الوضع الأمني الإقليمي بما في ذلك الحرب في أفغانستان، وأقر سبينسر ودانفورد بمساهمات الجيش الباكستاني في الحرب ضد الإرهاب.



كما تطرق المسؤولون إلى المسائل المتعلقة بالامن والتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.