سيارة صينية بدون سائق تدخل الشرق الأوسط لبناء المدينة الذكية

وقعت شركة نيوليكس التكنولوجية الصينية (Neolix) ومنصة نون للتجارة الإلكترونية اتفاقية تعاونية واستراتيجية في المنتدى الاقتصادي الصيني-الإماراتي لعام 2019 المنعقد مؤخرا.



ويطلع الجانبان من خلال الاتفاقية إلى إدخال تكنولوجيا التوصيل الذاتي (عدم استخدام العمال مباشرا) إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل تحسين تجربة الزبائن في التجارة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحياة لبناء المدينة الذكية.



وطورت شركة نيوليكس سيارة بدون سائق خاصة مناسبة لظروف الطقس في الشرق الأوسط وستقدم خدمة التوصيل الذاتي لمنصة نون، وتغير البنية التحتية اللوجستية في المدينة الذكية.



أطلقت شركة نيوليكس للتطوير والبحث منتج السيارة بدون سائق وطلقتها تجاريا للتسويق على نطاق واسع عام 2015، ولدى منتج السيارة بدون سائق أربعة أنواع لتقديم الخدمات في مجالات البيع بالتجزئة والتوصيل البريدي والنقل والأمن، وقد زود بها في منطقة شيونجآن الجديدة ومعرض بكين الدولي للبستنة وحديقة تساينياو اللوجستية وغيرها.



من الجدير بالذكر أن المنتدى شهد توقيع 19 مذكرة تفاهم واتفاق تعاون وشراكة واستثمار بين الجانبين الصيني والإماراتي في العديد من المجالات.