سيد رمزي: "مؤتمر الشباب"يروّج للسياحة والاستثمار

قال سيد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن إطلاق مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، هدفه الترويج للسياحة والاستثمار، وإشهاد العالم على أن العاصمة أصبحت جاهزة لاستضافة مؤتمر الشباب، والتأكيد على أنها جاهزة لإقامة أي من الفعاليات الدولية.

وطالب رمزي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، بضرورة عرض قضية دحر الإرهاب في مؤتمر الشباب، نظرا لأنها قضية متجددة وتمس الأمن القومي في مصر، والشباب هم المسئولين عن حماية بلادهم والوقوف بجانب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عرض الخطط الاقتصادية المستقبلية وتعريف الشباب نصيبهم من تلك الخطط.

وأشار إلى أن مؤتمرات الشباب تثري الحياة السياسية، وتساهم في طرح المشاكل التي يمر بها الشباب أو الفئات الأخرى في المجتمع، كما يعد فرصة ليتتحدث الشباب عن أنفسهم ومشكلاتهم بألسنتهم وليس من خلال الجمعيات أو الهيئات، ووضعهم في وضع القيادة، وإعدادهم ليكون قادة المستقبل.