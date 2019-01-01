حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بمطوبس في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة، على المخابز البلدية بمركز ومدينة مطوبس، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المخابز، ورصد أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين.



قاد الحملة، فهمي أبو طاحون، مدير إدارة تموين مطوبس، وعبدالفتاح حسام الدين، رئيس قسم الرقابة التموينية، وإيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأسامة لبيب، وسعد محفوظ، المفتشان بإدارة تموين مطوبس.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 600 رغيف خبز بلدى قام أحد المواطنين بتجميعهم من أحد المخابز البلدية لإعادة بيعهم فى السوق السوداء والتربح من ورائهم وتم ضبط الخبز وإعادة بيعه للمواطنين المحرومين، وقد تم تحرير محاضر جنح أمن دولة طوارىء ضد القائم بالتجميع، كما تم تحرير عدد 6 محاضر نقص وزن ضد أصحاب مخابز لإنتاجهم خبز بلدى ناقص الوزن وإلزامهم بالغرامات المقررة، كما تم تحرير محضر تصرف فى 4 شيكارة ضد صاحب مخبز، وعدد 4 محاضر مخالفة مواعيد الإنتاج قبل الساعات المقررة، ومحضر عدم نظافة أدوات المعجن، وبلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها 17 محضر، وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة التى وجهت باتخاذ اللازم قانونًا حيالها.



ومن جانبه، أكد اللواء عصام فراج رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على متابعة خط سير الحملة أولًا بأول، كما وجه بتذليل العقبات أمامها، ووضع كافة الإمكانيات أمام أعضائها، من أجل ضبط المخالفات، وحماية المواطنين، ومطاردة المخالفين بالطرق القانونية.