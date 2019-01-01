بدء توافد الوزراء لعقد أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة (صور)

بدء منذ قليل، توافد وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، استعدادا لبدء أول اجتماع لهم بالمقر الجديد، بمدينة العلمين الجديدة.



وقال مصدر حكومي مطلع إن ممارسة حكومة مدبولي لفعاليات اجتماعاتها الأسبوعية من مقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، رسالة تأكيد لتوجهها بأن تكون الحياة فى المدينة طوال العام وقتل فكرة اعتبار المدينة مصيفية فقط، إضافة الى الرسائل الاخرى العديدة التي تمثل دعما كبيرا لوضع وكيان المدينة الجديدة.



ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي يستعرض فيها هذا الإنجاز التاريخي وكيف تحقق بدعم حقيقي من الارادة السياسية التي لم تشهدها البلاد من قبل، إضافة إلى توجيه الشكر لأبناء المصريين الذين حققوا هذا الانجاز على ارض الواقع وعلى رأسهم قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة فريق جهاز المدينة التابع للهيئة.



ومن المقرر أيضا عقب افتتاح مدبولي أعمال الاجتماع الأول للحكومة بمقرها الجديد، أن يناقش مدبولي والمجلس برئاسته، استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك إلى جانب مناقشة ترتيبات سفر الحجاج المصريون وتقديم الخدمات المطلوبة وقت أداء المناسك بالمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من الموضوعات الاقتصادية والخدمية.