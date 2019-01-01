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عالم

نقاشات بين "الشيوخ" وترامب حول موقف أردوغان بعد "صفقته الروسية"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف سيناتور أمريكي أن المناقشات تركزت خلال اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ مع الرئيس دونالد ترامب لبحث العقوبات على تركيا، على ضرورة الضغط على الرئيس رجب طيب أردوغان للتخلي عن صفقة صواريخ "S-400" الروسية.

وقال جون كورنين إن ترامب أعرب عن خيبة أمله تجاه قرار أردوغان للمضي قدمًا في الصفقة وضيق الخيارات المتاحة للرئيس الأمريكي للرد على أردوغان.

ووصف كورنين تركيا تحت حكم أردوغان بأنها ”مشكلة كبيرة لأنها أصبحت أكثر استبدادية وتقوم بسجن المعارضين والصحفيين وتواصل انتهاك حقوق الإنسان".

من جانبه، رأى السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس والذي كان ضمن أكثر من 40 سيناتورًا التقوا ترامب في البيت الأبيض، أنه من الضرورة الحفاظ على العلاقات بين واشنطن وأنقره نظرًا لأهميتها.

لكنه استدرك قائلًا ”في نفس الوقت لا يمكن القبول بوجود صواريخ ”اس-400“ الروسية إلى جانب طائرات ”اف-35″ الأمريكية في تركيا".

وكشف عن أن أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا لترامب رغبتهم في أن يبذل جهودًا كبيرة من أجل الضغط على أردوغان لدفعه إلى ”وقف تنفيذ صفقة "S-400".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه لا يفكر بفرض عقوبات على تركيا في الوقت الحاضر رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت طرد أنقرة من برنامج تصنيع طائرة الشبح ”اف-35″وعدم تسليم تركيا 100 من هذه الطائرة.

وقال كروز ”تركز الاجتماع مع ترامب على ضرورة دفع تركيا إلى التخلي عن صفقة "S-400" بدلًا من اتخاذ إجراءات معينة بحقها".
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