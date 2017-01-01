"نيسان موتور" تقرر إلغاء 10 آلاف وظيفة عالميا

ذكرت مصادر معنية بالصناعة أن شركة نيسان موتور ستخفض الوظائف لديها بأكثر من عشرة آلاف على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.



ويكاد هذا العدد يصل إلى ضعف ما سبق أن أعلنت عنه الشركة في مايو، وسيكون العديد من الوظائف المستهدفة في مصانعها الخارجية.



وتقوم الشركة بخفض أعداد الموظفين وسط توقعات بحدوث تباطؤ في مبيعاتها بالولايات المتحدة وأوروبا وأسواق أخرى كبيرة.



وقد شهدت أرباحها التشغيلية للسنة المالية 2018 هبوطا بنحو 40% عن العام السابق.



وتقول المصادر إن نيسان تخطط أيضا للقيام بمراجعة بهدف تطوير فعالية الإنتاج في مصانعها خارج البلاد.



يشار إلى أن نيسان إضافة إلى تراجع المبيعات، لا تزال تحاول معالجة تضرر سمعتها بسبب إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن، وهي الفضيحة التي تطلبت أن تقوم شركة صناعة السيارات بإعادة هيكلة نظام الحوكمة الإدارية.