فريزر: يجب على الاتحاد الدولي للسباحة التصدي "للغشاش" سون

قالت دوان فريزر نجمة السباحة الاسترالية إن السباح الصيني سون يانج "غشاش" ويجب الا يشارك في بطولة العالم للسباحة مطالبة الاتحاد الدولي للعبة "ببذل الجهد اللازم" لحماية الرياضيين الشرفاء.



وسمح لسون بطل الأولمبياد ثلاث مرات بالمشاركة في بطولة العالم جوانج جو على الرغم من أن المحكمة الرياضية ستنظر في قضية خاصة به في سبتمبر أيلول الماضي.



ونال سون بالفعل لقبين للسباحة الحرة في بطولة العالم لكن حضوره اثار غضب المنافسين، حيث رفض ماك هورتون أن يصعد لمنصة التتويج معه في الاحتفال بتسليم ميداليات سباق 400 متر فيما رفض البريطاني دنكان سكوت مصافحته عقب سباق 200 متر.



وقالت فريزر، التي فازت بسباق 100 متر حرة في ثلاث دورات أولمبية ما بين 1956 وحتى 1964، للصحفيين في سيدني إن الاتحاد الدولي للسباحة يجب الا يسمح لسون بالمنافسة في جوانج جو.



وأضافت اليوم الأربعاء "لا أعتقد أنا شخصيا أنه كان يجب أن يشارك. سيمثل أمام المحكمة الرياضية في سبتمبر وأشعر بأن الاتحاد الدولي كان يجب أن ينحيه حتى تنتهي القضية.



"إذا ما ثبت أنه غير مذنب، فحسنا يمكنه العودة لمنافسات السباحة.



"أعني أننا عدنا لحقبة ألمانيا الشرقية حيث كان كافة السباحين يتعاطون المنشطات. نريد رياضة نظيفة... يجب أن يبذل الاتحاد الدولي للسباحة جهدا ويقوم بشيء".



وجرى إيقاف سون لثلاثة أشهر بسبب انتهاكات لها علاقة بالمنشطات في 2014 وهي العقوبة التي ظلت طي الكتمان من قبل الاتحادين الدولي والصيني للسباحة وظهرت بوضوح عقب انتهاء الايقاف.



والقى سون باللائمة في سقوطه في اختبار المنشطات، ما أدى لإيقافه بعدها، على الأدوية التي كان يتناولها لعلاج مشكلة في قلبه وأنه لم يكن يعرف أنها محظورة.



وشملت مناوشاته بخصوص المنشطات إفشال اختبار له العام الماضي حيث سرت مزاعم عن أنه حطم إمبولا يحتوي على عينة دم له بمطرقة.



وتم تبرئة سون من قبل لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي في يناير كانون الماضي بسبب هذا الاختبار لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقدمت بطعن للمحكمة الرياضية الدولية.