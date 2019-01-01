الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي

استقر سعر صرف الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأمريكي في 17 بنكًا.

واستقر سعر الجنيه أمام الدولار في بنوك الأهلي، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل الدولار، والبنك الأهلي اليوناني بمصر 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.58 للشراء، و16.67 للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنوك عَـوده، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، والبركة، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والإسكندرية ليسجل 16.57 للشراء، و16.67 للبيع.