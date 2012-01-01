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رياضة

فيتل يواجه ذكريات مؤلمة في عودته إلى هوكنهايم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:05 ص
الألماني سيباستيان
الألماني سيباستيان فيتل
وكالات
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سيكافح الألماني سيباستيان فيتل ضد ذكريات مؤلمة ومنافسيه في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عندما يعود سائق فيراري إلى هوكنهايم هذا الأسبوع في جائزة بلاده الكبرى.

وفي سباق العام الماضي على الحلبة البالغ طولها 4.5 كيلومتر وعلى بعد نصف ساعة من هيبنهايم حيث ولد فيتل بدأ بطل العالم أربع مرات السقوط إلى الهاوية.

وكان السائق الألماني يستعد لتمديد صدارته لبطولة العالم أمام منافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي انطلق من المركز 14، بفوز سهل أمام جماهير بلاده بعد انطلاقه من المقدمة قبل أن تهطل الأمطار بغزارة لتقتل أحلامه.

وفقد فيتل السيطرة على سيارته وانسحب من السباق فيما خطف هاميلتون الفوز وصدارة بطولة العالم ولم يتزحزح عنها.

وكان أبرز خطأ من سلسلة طويلة لتنتهي آمال السائق الألماني في اللقب في العام الماضي وبالتأكيد كان الأكثر ألما.

واستمرت الأخطاء هذا الموسم وكان آخرها عندما اصطدم بمؤخرة سيارة ماكس فرستابن سائق رد بول في سيلفرستون قبل أسبوعين.

ويواجه فيتل خطر أن يتفوق عليه زميله الشاب شارل لوكلير الذي صعد على منصة التتويج وحصل على مركز أول المنطلقين وحقق أسرع لفة أكثر من السائق الألماني لكنه يتأخر عنه بثلاث نقاط فقط في الترتيب العام.

وقال فيتل البالغ عمره 32 عاما عن السباق الذي سيكمل انتهاء النصف الأول من الموسم "يجب علينا تعويض مع حدث في العام الماضي خاصة من جانبي وأتطلع للتسابق في هوكنهايم. الأجواء مذهلة والجماهير رائعة".

ولم يفز فيراري في هوكنهايم من انتصار الإسباني فرناندو ألونسو في 2012.

ولم يسبق لفيتل، الذي شهدت الحلبة حضوره أول جائزة كبرى في فورمولا 1 وشاهد مثله الأعلى مايكل شوماخر يقود سيارة بينيتون في تجارب حرة ممطرة يوم الجمعة، الانتصار في هوكنهايم من قبل.

وجاء فوزه الوحيد في ألمانيا على حلبة نوربرجرينج في 2013.

وعلى الجانب الآخر فاز البريطاني هاميلتون أربع مرات في ألمانيا من بينها ثلاث مرات في هوكنهايم.

ويدخل سائق مرسيدس وهو المرشح الأبرز للفوز بعد انتصاره السادس القياسي في جائزة بلاده في سيلفرستون قبل أسبوعين.

وسيكون فوز هاميلتون، الذي يتصدر بطولة العالم بفارق 39 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس، أفضل هدية مع احتفال شركة مرسيدس بمرور 125 عاما على وجودها في رياضة المحركات والمشاركة رقم 200 للفريق بشكل مستقل في فورمولا 1.

وسيحتفل الفريق الألماني بذلك بتزيين هيكل سيارته بشكل استثنائي لكن سيكون حذرا.

وقال توتو فولف رئيس الفريق الذي لم يخسر سوى مرة واحدة هذا الموسم في أجواء حارة في النمسا "توقعات الأرصاد تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة وهو ما عانينا منه في النمسا لذا يجب على الاحتراس.

"هوكنهايم مثل سبيلبرج حلبة قصيرة وهو ما سيقلص الفارق بين فرق مختلفة".

وفاز رد بول، الذي بدا أنه يتفوق على فيراري في السباقات القليلة الأخيرة، في النمسا مع فرستابن ويمكنه الانتصار في صراع الأفضل من بين الفرق الأخرى.

وقال الهولندي فرستابن "نمر بسلسلة جيدة من النتائج مع السيارة ونتطور في كل جائزة كبرى. لذا لا أطيق الانتظار للبداية مرة أخرى".

وسيأمل نيكو هولكنبرج سائق رينو، وهو الألماني الوحيد بجانب فيتل في بطولة العالم، في تقديم أداء جيد في سباق ما زال مصيره في المستقبل غير معروف، ولا تملك الحلبة عقدا مع فورمولا 1 في الموسم المقبل.
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