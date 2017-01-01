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عالم

المكسيك تنقذ 150 مهاجرا اختبئوا في مقطورة بدون ماء وطعام

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أنقذت الشرطة المكسيكية، الثلاثاء 150 مهاجرا كانوا مختبئين في مقطورة بدون ماء وطعام لفترة طويلة.

وقالت الشرطة في بيان: "إن الشرطة أوقفت شاحنة كانت محملة بالخضار بسبب مخالفة قوانين المرور، وخلال تفقدها سمعت الشرطة نداء طلبا للمساعدة"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشار الشرطة أنه تم تفريغ الشاحنة من الحمولة والكشف عن 150 مهاجرا غير شرعيا من الهند وجواتيمالا وسلفادور والإكوادور كانوا يحاولون عبور الحدود.

قافلة من المهاجرين على حدود المكسيك وجواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 19 أكتوبر 2018

هذا وقد أعتقل الشرطة السائق، واتضح أن المهاجرين كانوا بدون وطعام وماء لعدة أيام، مؤكدا أنه سيتم ترحيل المهاجرين إلى بلادهم.

وفي سياق متصل رحلت السلطات المكسيكية الشهر الماضي 105 مهاجر من هندوراس إلى وطنهم. وقبل ذلك بعدة أيام تم إعادة 424 شخصا إلى هندوراس، دخلوا المكسيك بطريقة غير قانونية على أمل الوصول إلى الحدود مع الولايات.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيشمل "ملايين الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة".

ودأب الرئيس الأمريكي على اتهام خصومه الديمقراطيين بـ"عدم التحرك في مسألة السيطرة على الهجرة".

وتقول الحكومة الأمريكية إنها تعاني في التعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت، في وقت سابق، قطع المساعدات عن السلفادور، وجواتيمالا، وهندوراس لما تصفه بتقاعسهم عن الحد من موجات الهجرة.
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