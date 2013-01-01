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حوادث

"حسم ولواء الثورة" و"الاتجار في الحشيش بالبدرشين" أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:34 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة عدة محاكمات تهم الرأي العام أبرزها محاكمة 271 متهمًا بـ"قضية حسم 2 ولواء الثورة" عسكريا ومحاكمة متهمين بحيازة حشيش في البدرشين.

محاكمة 271 متهمًا بـ"قضية حسم 2 ولواء الثورة" عسكريًا

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.
واعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم


محاكمة متهمين بحيازة حشيش في البدرشين

تنظر الدائرة 8 جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية محاكمة متهمين اثنين بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار في البدرشين.
وأسندت النيابة للمتهمين "عبدالرحمن أ."، و"رأفت م."، أنهما في يوم 25 ديسمبر 2018 بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانون.
وقال شاهد الإثبات معاون مباحث قسم الحوامدية، إنه أثناء إشرافه على الزيارات الواردة للمتهمين المتواجدين داخل ديوان القسم، وحال تفتيشه الزيارة التي كانت بحوزة المتهمين وجد بداخلها مخدر الحشيش، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار به داخل محبسهما.
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