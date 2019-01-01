مقتل وإصابة 29 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية جنوب أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية عمليات ضد الجماعات المسلحة التابعة لحركة طالبان بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان مما أسفر عن مقتل وإصابة 29 من مسلحي طالبان.



وذكرت قوات العمليات الخاصة -في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الاربعاء- أن عمليات القوات الخاصة أسفرت عن مقتل 15 من مسلحي طالبان وإصابة 14 آخرين.



من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.