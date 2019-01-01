حالة تأهب في مقاطعة "أمور" الروسية بسبب الفيضانات

وضعت السلطات الروسية اليوم الأربعاء، فرق التدخل السريع في الحالات الطارئة بحالة التأهب القصوى بسبب الفيضانات في مقاطعة أمور.



وقال مكتب خدمات حالات الطوارئ في تلك المنطقة في بيان: "تم وضع فرق من الجيش ومجموعات التدخل السريع في الحالات الطارئة في منطقة أمور وإقليم خاباروفسك ومنطقة الحكم الذاتي اليهودي بحالة تأهب قصوى، وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب تدهور الوضع بشكل كبير على ضوء الفيضانات".



وأشار البيان إلى أن هذه الفرق تتألف من 400 جندي، ونحو 50 وحدة عسكرية خاصة ومعدات، وتراقب هذه الفرق المناوبة الوضع عن كثب وتراقب كذلك مستوى المياه، وهذه المجموعات مستعدة في أي لحظة تقديم المساعدات للسكان.



ويذكر أنه في 17 يوليو الجاري، تعرض إقليم "إيركوتسك" لفيضانات جراء مياه الأمطار غمرت أجزاء من الطرقات والشوارع في أماكن مختلفة من المدينة، وبشكل خاص، غمرت المياه بشكل كبير، الشوارع والمنازل.



ووفقا لمكتب رئيس بلدية المدينة، فإن مياه الفيضانات غمرت حوالي 120 منزلا ومزرعة خاصة، في بلاجوفيشينسك، بسبب الأمطار الغزيرة.



وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عدم رضاه من سير أعمال إزالة آثار الفيضانات في منطقة إيركوتسك جنوب شرق البلاد.