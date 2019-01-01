واشنطن تدعم سيئول وطوكيو في التصدي لاختراق روسيا والصين مجالهما

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن دعمها القوي لكوريا الجنوبية واليابان في التصدي "للاختراق الجوي" المزعوم من قبل الطائرات الحربية الروسية والصينية.



واشنطن تدعم سيئول وطوكيو في التصدي روسيا: لم نخرق أجواء كوريا الجنوبية وقواتها ناورت بطريقة غير مهنية قرب قاذفتينا فوق بحر اليابان

وقال المتحدث باسم البنتاغون ديف إيستبورن، إن الولايات المتحدة تدعم بقوة حلفاءها الكوريين الجنوبيين واليابانيين وردودهم على الاختراقات الجوية التي قامت بها الطائرات الصينية والروسية.



وأضاف أن وزارة الدفاع تنسق بشكل وثيق مع حلفائها من جمهورية كوريا واليابان بشأن هذه الأحداث، وستواصل مراقبة الأنشطة ومتابعتها مع نظرائها من الروس والصينيين عبر القنوات الدبلوماسية، وأن الالتزام الأمريكي في الدفاع عن الحلفاء "غير قابل للكسر".



في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، ادعت كوريا الجنوبية أن طائرة روسية من طراز A-50 للإنذار المبكر والسيطرة اخترقت مجالها الجوي الإقليمي مرتين بالقرب من جزر دوكدو على البحر الشرقي، مما دفع سلاح الجو الجنوبي إلى إطلاق طلقات تحذيرية. وقالت كوريا الجنوبية إن هذه الحادثة تمثل أول انتهاك من نوعه لطائرة عسكرية أجنبية.



كما أرسلت اليابان التي تدعي ملكية جزر دوكدو، طائرة حربية، واحتجت على ما قالت إنه انتهاك للمجال الجوي الياباني.



ودافعت موسكو عن هذه الخطوة باعتبارها مناورة جوية مشتركة مع الصين. وقال القائد العام للقوات الجوية الروسية، الجنرال سيرغي كوبيلاش، إن القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز توبوليف 95MS لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية واليابان.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المقاتلات الكورية الجنوبية نفذت مناورات غير مهنية فوق بحر اليابان بالقرب من القاذفات الاستراتيجية الروسية.