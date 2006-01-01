لبنان يطالب مجلس الأمن بالتحرك إزاء تهديد إسرائيل لبنيته التحتية

طالب لبنان مجلس الأمن الدولي بعدم التزام الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية لبنيته التحتية، بعد ادعاء تل أبيب أمام المجلس أن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى "حزب الله".



وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه التصريحات تمثل تهديدا مباشرا للسلام والبنية التحتية المدنية.



وأضافت مدللي: "إذا كان يستخدم (تلك التهديدات) ليعد العدة والمجتمع الدولي لشن‭‭‭ ‬‬‬هجوم على المطارات والموانئ المدنية للبنان وبنيته التحتية مثلما فعلوا في عام 2006 فإن على هذا المجلس ألا يلتزم الصمت".



وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قد زعم، أنه في عامي 2018 و2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في استخدام ميناء بيروت الذي أصبح الآن ميناء حزب الله" حسب تعبيره.



وترى إسرائيل أن "حزب الله" الذي خاضت ضده حربا معقدة أكثر من شهر عام 2006 يمثل أكبر تهديد على حدودها.