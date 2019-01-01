الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تكنولوجيا

شركة روسية تقرر إنشاء قاعدة فضائية في روسيا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:15 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
بعثت شركة "كوسموكورس" الروسية رسالة إلى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أكدت فيها على ضمان الأمن التقني البيئي للقاعدة الفضائية التي تنوي إنشاءها في مقاطعة نيجني نوفغورود.

أفاد بذلك مدير عام الشركة، ألكسندر بوشكين، في حديث أدلى به الاربعاء 23 يوليو لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح، بوشكين، أن شركته المتخصصة في السياحة الفضائية أرسلت منذ أسبوعين إلى مؤسسة "روس كوسموس" مواصفات تقنية من شأنها التأكيد على عدم إلحاق القاعدة الفضائية المزمع إنشاؤها أضرارا بيئية بمقاطعة "نيجني نوفغورود" الروسية التي تطل غالبية أراضيها على نهر الفولغا.

قال بوشكين أيضا إن مؤسسة "روس كوسموس" باشرت بدراسة الرسالة، مضيفا أنه لم يتلق بعد ردا رسميا عليها.

يذكر أن شركة "كوسموكورس" الروسية تعمل على تصميم مركبة للرحلات الفضائية السياحية في مدار الأرض المنخفض. ويتوقع أن يقوم طاقم المركبة برحلة فضائية لمدة 15 دقيقة حول الأرض على ارتفاع 200 كيلومتر. ومن أجل تحقيق ذلك فإن الشركة تنوي إنشاء قاعدة فضائية نظيفة بيئيا في مقاطعة "نيجني نوفغورود" الروسية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

منذ حوالي 10 ساعة

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

منذ حوالي 6 ساعات

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

منذ حوالي 12 ساعة

محمد الباز لأيمن نور ورفاقه: "كل من يعادي مصر هيتشال من على وش الأرض"

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

ستوديو

5 أسئلة تقيس الصدمات النفسية عند الناس.. تعرف عليها

"صهيوني وافتخر".. من هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

علقة ساخنة من عقيلة راتب لصديقتها قادتها لعالم الفن.. تعرف على قصتها

مدرب حراس الإسماعيلي عن مباراة الزمالك: سنسعي لإثبات نفسنا أمام الجميع

ads

رياضة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد يفوز على غوادالاخارا بركلات الترجيح فى كأس الأبطال

أحمد ياسر ريان يكشف وجهته حال عدم عودته إلى الأهلى

الرئيس نيوز

وزيرة الهجرة ترد بتسجيل صوتي على فيديو تهديد منتقدي الدولة

البحوث الفلكية: وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس فلكيًا

وزيرة الجيوش الفرنسية: مصر شريك رئيسى لباريس فى مكافحة الإرهاب

أحمد موسى: السيسي لديه معلومات عن "الإخوان" لا يعرفها سواه

منوعات

بالأرقام.. أكثر شعوب العالم حصولا على الجنسيات الأوروبية

قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع سقف أهداف 2019

ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

بيطري جنوب إفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تكوين تطرح طبعة جديدة من كتاب "ادفنونى واقفا.. سيرة الغجر"

بلاك تيما وأحلام الشباب بمهرجان الأوبرا برومانى الأسكندرية

احتفالات بذكرى ثورة يوليو بأوبرا القاهرة ورومانى الإسكندرية (صور)

"صلاة خاصة" بضيافة نادى أدب آفاق اشتراكية.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك