الصين: حل الدولتين الطريق الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إن حل الدولتين هو الطريقة الصحيحة الوحيدة للمضي قدما لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.



وأضاف تاو -خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- "علينا الدفاع عن التعددية ودعم العدالة والإنصاف في تعزيز حل شامل وعادل ودائم،موضحا أن مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، توفر معايير أساسية لحل النزاع".



ودعا تاو المجتمع الدولي إلى تشجيع الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الطرفين، التي ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن أية مبادرة جديدة يجب أن تمتثل للمعايير الدولية الأساسية.



كما دعا تاو السلطات الإسرائيلية إلى الكف فورا عن هدم المنازل الفلسطينية ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، واتخاذ تدابير لمنع العنف ضد المدنيين، مؤكدا ضرورة بذل جهود ملموسة للقضاء على آثار هذه الإجراءات لتجنب اضعاف احتمال حل الدولتين.