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عالم

سيول ترفض مطالبات طوكيو بشأن جزر دوكدو وتتعهد بالرد الصارم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:14 ص
جزر دوكدو
جزر دوكدو
ا ش ا
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رفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء مطالبة اليابان بشأن جزر دوكدو وسط توترات عسكرية بسبب انتهاك طائرة حربية روسية لمجالها بالقرب من الجزر في البحر الشرقي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع جاء فيه " ادعاء اليابان لا يستحق أي اعتبار... نوضح أننا سنرد بشدة على أي تدخل خارجي في دوكدو."

وكانت طائرة روسية من طراز A-50 قد اخترقت أمس الثلاثاء المجال الجوي الكوري مرتين بالقرب من دوكدو، مما دفع سلاح الجو الكوري الجنوبي إلى إطلاق مئات الطلقات التحذيرية.

وفي إشارة إلى الحادث، قالت يونهاب " زعم وزير شئون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا أن الطائرة الحربية الروسية انتهكت أراضيه حيث قدمت طوكيو أيضا احتجاجا بشأن الحادث".

يذكر أن هذه الجزر تقع وسط بحر الشرق الكوري بحر اليابان، وهي القضية التي لم تنته سياسيا بين اليابان وكوريا الجنوبية حتى الآن، وهي تحت سيطرة كوريا الجنوبية التي تطلق عليها اسم جزيرة دوكدو، وتطالب بها اليابان وتطلق عليها اسم جزيرة تاكيشيما.
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