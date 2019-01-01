مصرع 32 شخصا جراء صواعق البرق في "بيهار" الهندية

أعلن مسئول بالهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند اليوم الأربعاء أن 32 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب عشرات آخرون جراء صواعق البرق في جميع أرجاء ولاية "بيهار" خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن المسئول قوله إن حكومة الولاية أمرت بصرف تعويض مادي يقدر بنحو 400 ألف روبية لذوي كل ضحية.



ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الهندية، فإن صواعق البرق تضرب ولاية "بيهار" خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتد من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من كل عام.