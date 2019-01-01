واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات نيجيريين ارتكبوا عنف في الانتخابات

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على التأشيرات الممنوحة للنيجيريين الذين تعتقد أنهم مسئولون عن محاولة إفساد العملية الديمقراطية خلال الانتخابات النيجيرية.



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن هذا يأتي بعد أن كانت قد أعلنت أنها ستنظر في إمكانية فرض هذه القيود على مرتكبي أعمال العنف خلال فترة الانتخابات في تلك الدولة والتي جرت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.



وقالت إن الولايات المتحدة تحرص على دعم الديمقراطية في نيجيريا وتشيد بالمشاركة السلمية في الانتخابات من أجل تعزيز المؤسسات النيجيرية، كما تدين ارتكاب أعمال العنف أو الفساد أو تدمير العملية الديمقراطية في تلك الدولة.



وأكدت المتحدثة أن هذه الإجراءات تستهدف بعض الأفراد بنيجيريا وليس الشعب النيجيري ولا الحكومة المنتخبة حديثا، وشددت على التزام واشنطن بالتعاون مع الحكومة النيجيرية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.