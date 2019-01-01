مدير "FBI": اعتقال 100 شخص في قضايا إرهاب محلي بأمريكا

قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" إن المكتب سجل قرابة 100 حالة اعتقال لمشتبه فيهم محليين في أعمال إرهابية على مدى الأشهر التسعة الماضية.



وأضاف راي، في كلمة له بالكونجرس الأمريكي، أن معظم التحقيقات من هذا النوع ارتبطت بتهمة "تفوق البشرة البيضاء".. مشيرا إلى أن هذا يأتي مقاربا لعدد الاعتقالات في قضايا الإرهاب الدولي كما تمثل زيادة عن العام الماضي.



جاء ذلك في جلسة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي تستهدف طمأنة المشرعين الأمريكيين على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعقب بقوة القضايا الخاصة بالعنف ذي الدوافع العنصرية.



وقال راي إن محققي المكتب الفيدرالي يتعاملون مع قضايا الإرهاب المحلي أو جرائم الكراهية بصورة جادة للغاية بغض النظر عن المسائل الأيديولوجية.



وأشار إلى عدد من الاعتقالات لأشخاص ذوي حيثية ومن بينهم ضابط خفر السواحل الأمريكي كريستوفر هاسون الذي اعتقل مؤخرا على خلفية الاشتباه في دوافعه العنصرية حيث كان يقوم بتخزين الأسلحة لاستهداف صحفيين وسياسيين.



ونوه المسئول الأمريكي إلى اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في عمليات إطلاق النار العشوائي على دور عبادة في كل من كاليفورنيا وبنسلفانيا.