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عالم

وزير الدفاع الجنوبية يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:05 ص
وزير الدفاع جونغ
وزير الدفاع جونغ كيونغ- دو
وكالات
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التقى وزير الدفاع جونغ كيونغ- دو الكوري الجنوبي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في سيئول اليوم الأربعاء، مع وجود مجموعة من القضايا على الأرجح على جدول أعمالهما، بما في ذلك مضيق هرمز ومعاهدة تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو.

وصل بولتون، الذي يزور سيئول في زيارة تستغرق يومين بدأت يوم الثلاثاء بعد رحلة إلى اليابان، إلى مجمع وزارة الدفاع في وقت سابق من اليوم. وكان من المتوقع أن يستمر اجتماعه مع جونغ لمدة ساعة.

في سجل الزوار بالوزارة، كتب: "أطيب تمنياتي لجميع الوطنيين الكوريين الشجعان الذين يدافعون عن بلادهم"، لكنه رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين.

يأتي الاجتماع في وقت سعت فيه الولايات المتحدة إلى التزام الحلفاء بحماية مضيق هرمز وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت كوريا الجنوبية إنها تركت "إمكانيات مختلفة" مفتوحة في هذا الشأن، رغم أنها قالت إنها لم تتلق أي طلب رسمي من الولايات المتحدة لمساعدتها في المياه قبالة إيران، مثل إرسال القوات والسفن البحرية.

وهناك موضوع آخر من المحتمل مناقشته هو مسألة اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية(GSOMIA) بين سيول وطوكيو.

يذكر أن العلاقات بين الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة -كوريا الجنوبية واليابان- تدهورت بشكل خطير في أعقاب فرض طوكيو لقيود التصدير على سيئول في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار تكهنات بأن الخلاف المستمر قد يؤثر على اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية، والتي يتم تجديدها سنويا منذ تنفيذها .

وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها القوي للاتفاق الموقع في عام 2016 ، والذي يعد عنصرا رئيسيا في سعي الولايات المتحدة لتحقيق آلية تعاون أمني ثلاثي في آسيا لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية بشكل أفضل. والمعلوم أن الموعد النهائي لأي اعتراض من أي جانب على تجديده هو 24 أغسطس.
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