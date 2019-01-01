سول: روسيا اعتذرت بسبب اختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية

قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أعربت عن "أسفها العميق" إزاء قيام إحدى طائراتها أمس باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية.



وقال المسؤول الإعلامي في الرئاسة يون دو - هان - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - " إن روسيا أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية يوم أمس الثلاثاء بأنها ستبدأ على الفور تحقيقا وستتخذ الخطوات اللازمة"، وأضاف "أن روسيا أوضحت أن الاختراق كان غير مقصود، وأن الطائرة قد تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني".



كانت طائرة حربية روسية قد دخلت أمس المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي مرتين، بعد دخول طائرات عسكرية روسية وصينية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية دون إشعار مسبق.