حالة تأهب قصوى في مقاطعة "أمور" الروسية بسبب الفيضانات

وضعت السلطات الروسية فرق التدخل السريع في الحالات الطارئة بحالة التأهب القصوى بسبب الفيضانات في مقاطعة أمور.



وأعلن مكتب خدمات حالات الطوارئ في هذه المنطقة في بيان اليوم الأربعاء:" تم وضع فرق من الجيش ومجموعات التدخل السريع في الحالات الطارئة في منطقة أمور وإقليم خاباروفسك ومنطقة الحكم الذاتي اليهودي بحالة تأهب قصوى لتدهور الوضع على ضوء الفيضانات".



وأشار البيان إلى أن هذه الفرق تتألف من 400 جندي، و50 وحدة عسكرية خاصة ومعدات، وتراقب الوضع عن كثب لتقديم المساعدات للسكان فى أية لحظة.



وكان إقليم "إيركوتسك" قد تعرض الأربعاء الماضي لفيضانات جراء مياه الأمطار غمرت أجزاء من الطرقات والشوارع وحوالي 120 منزلا ومزرعة خاصة، في بلاغوفيشينسك.



وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،عن عدم رضاه من أعمال إزالة آثار الفيضانات في منطقة إيركوتسك جنوب شرق البلاد.