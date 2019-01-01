مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه على يد الجيش اليمني بالجوف

أعلن الجيش اليمني مقتل قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدد من مرافقيه غربي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.



وقال الجيش - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء- إن المدفعية استهدفت تجمعا للميليشيات الحوثية في مديرية المصلوب غرب الجوف، موضحا أن القصف أسفر عن مصرع القيادي الميداني في الميليشيا المدعو لطفي صالح الميموني، والمكنى بأبي صالح القوبري، مع عدد من مرافقيه.



وكانت قوات الجيش اليمني قد حررت أمس مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان شمالي محافظة الجوف.