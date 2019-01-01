المسماري: محاربة الإرهاب تشمل قتال الإرهابيين ومن يساندهم وفي مقدمتهم قطر

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين، مشددا على ضرورة محاربة كل وسائل الدعم وتجفيف منابع المال الفاسد وخصوصا المال القطري.



وقال المسماري - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء - إن قطر تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة.



ولفت إلى الدور القطري الذي يهدف إلى تنفيذ مآرب خبيثة تعد تهديدا أمنيا للإنسانية كافة ولمصالح الشعوب المشتركة التي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار.



وأشار المسماري إلى أن ليبيا أول من تحدث عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية من بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيون، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة".