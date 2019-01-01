الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الجيش الأمريكى: اتخذنا إجراءً دفاعيًا ضد طائرة إيرانية مسيرة ثانية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
قال الجيش الأمريكي اليوم الاربعاء إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية اتخذت إجراء دفاعيا ضد طائرة إيرانية مسيرة ثانية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي لكنه لم ير الطائرة تسقط في المياه.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز بعد أن هددت السفينة. لكن إيران قالت إنه ليست لديها معلومات عن فقد طائرة مسيرة.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية كان هذا إجراء دفاعيا بواسطة السفينة بوكسر ردا على تحركات عدائية من قبل طائرتين مسيرتين في المياه الدولية.

وأضاف براون: لاحظنا سقوط طائرة مسيرة في المياه لكننا لم نلحظ سقوط الأخرى. وقال إن هذين حادثين منفصلين وإن كان أثناء العبور ذاته في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية.

وقال مكينزي في مقابلة مع محطة (سي.بي.سي نيوز) التلفزيونية "نحن واثقون من أننا أسقطنا طائرة مسيرة، وربما أسقطنا طائرة ثانية".

والتوترات شديدة في الخليج وهناك مخاوف من أن تنزلق الولايات المتحدة وإيران إلى حرب.

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية سلسلة من الهجمات منذ منتصف مايو ضد الملاحة حول مضيق هرمز أهم شريان نفطي في العالم. وتنفي إيران المزاعم الأمريكية.

وفي يونيو حزيران أسقطت إيران طائرة مراقبة عسكرية أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ سطح-جو. وتقول إيران إن الطائرة كانت في مجالها الجوي لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في السماء المفتوحة.

وقال ترامب آنذاك إن الولايات المتحدة اقتربت من شن ضربة عسكرية ضد إيران انتقاما لإسقاط الطائرة المسيرة.

ويدق استخدام إيران وحلفائها المتزايد للطائرات المسيرة في المراقبة وشن هجمات في الشرق الأوسط أجراس خطر في واشنطن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

قبل تحويل النقل الجماعى إليه.. 7 معلومات عن الوقود المزدوج

منذ حوالي 20 ساعة

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

منذ حوالي 19 ساعة

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مقتل صاحب شركة بفيصل.. بواب هشم رأسه بـ"رجل كنبة" لسرقته

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

ستوديو

5 أسئلة تقيس الصدمات النفسية عند الناس.. تعرف عليها

"صهيوني وافتخر".. من هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

علقة ساخنة من عقيلة راتب لصديقتها قادتها لعالم الفن.. تعرف على قصتها

مدرب حراس الإسماعيلي عن مباراة الزمالك: سنسعي لإثبات نفسنا أمام الجميع

ads

رياضة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد يفوز على غوادالاخارا بركلات الترجيح فى كأس الأبطال

أحمد ياسر ريان يكشف وجهته حال عدم عودته إلى الأهلى

الرئيس نيوز

وزيرة الهجرة ترد بتسجيل صوتي على فيديو تهديد منتقدي الدولة

البحوث الفلكية: وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس فلكيًا

وزيرة الجيوش الفرنسية: مصر شريك رئيسى لباريس فى مكافحة الإرهاب

أحمد موسى: السيسي لديه معلومات عن "الإخوان" لا يعرفها سواه

منوعات

قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع سقف أهداف 2019

ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

بيطري جنوب إفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

تثمين التراث محور مباحثات بين المغرب والمنظمة الإسلامية للثقافة

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تكوين تطرح طبعة جديدة من كتاب "ادفنونى واقفا.. سيرة الغجر"

بلاك تيما وأحلام الشباب بمهرجان الأوبرا برومانى الأسكندرية

احتفالات بذكرى ثورة يوليو بأوبرا القاهرة ورومانى الإسكندرية (صور)

"صلاة خاصة" بضيافة نادى أدب آفاق اشتراكية.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك