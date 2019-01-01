بعد ساعات.. بدء أول اجتماع أسبوعى للحكومة بالعلمين الجديدة

تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات أول اجتماع أسبوعي لها، بمقرها الجديد بالعلمين الجديدة، بعد ساعات قليلة.



وقال مصدر حكومي مطلع إن ممارسة حكومة "مدبولي" لفعاليات اجتماعاتها الأسبوعية من مقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، رسالة تأكيد لتوجهها بأن تكون الحياة فى المدينة طوال العام وقتل فكرة اعتبار المدينة مصيفية فقط، إضافة إلى الرسائل الأخرى العديدة التي تمثل دعما كبيرا لوضع وكيان المدينة الجديدة.



ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي يستعرض فيها هذا الإنجاز التاريخي وكيف تحقق بدعم حقيقي من الإرادة السياسية التي لم تشهدها البلاد من قبل، إضافة إلى توجيه الشكر لأبناء المصريين الذين حققوا هذا الإنجاز علي أرض الواقع وعلى رأسهم قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة فريق جهاز المدينة التابع للهيئة.



ومن المقرر أن يناقش مدبولي والمجلس برئاسته، استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك إلى جانب مناقشة ترتيبات سفر الحجاج المصريين وتقديم الخدمات المطلوبة وقت أداء المناسك بالمملكة العربية السعودية، إلي جانب عدد من الموضوعات الاقتصادية والخدمية.