الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

بعد ساعات.. بدء أول اجتماع أسبوعى للحكومة بالعلمين الجديدة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:14 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
ads
تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات أول اجتماع أسبوعي لها، بمقرها الجديد بالعلمين الجديدة، بعد ساعات قليلة.

وقال مصدر حكومي مطلع إن ممارسة حكومة "مدبولي" لفعاليات اجتماعاتها الأسبوعية من مقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، رسالة تأكيد لتوجهها بأن تكون الحياة فى المدينة طوال العام وقتل فكرة اعتبار المدينة مصيفية فقط، إضافة إلى الرسائل الأخرى العديدة التي تمثل دعما كبيرا لوضع وكيان المدينة الجديدة.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي يستعرض فيها هذا الإنجاز التاريخي وكيف تحقق بدعم حقيقي من الإرادة السياسية التي لم تشهدها البلاد من قبل، إضافة إلى توجيه الشكر لأبناء المصريين الذين حققوا هذا الإنجاز علي أرض الواقع وعلى رأسهم قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة فريق جهاز المدينة التابع للهيئة.

ومن المقرر أن يناقش مدبولي والمجلس برئاسته، استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك إلى جانب مناقشة ترتيبات سفر الحجاج المصريين وتقديم الخدمات المطلوبة وقت أداء المناسك بالمملكة العربية السعودية، إلي جانب عدد من الموضوعات الاقتصادية والخدمية.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مدبولى" يشهد توقيع إنشاء أول منطقة صناعية بالعلمين الجديدة مع الصين

تفاصيل أول اجتماع لـ "حكومة مدبولى"

اليوم.. أول اجتماع للحكومة برئاسة "مدبولى"

"مدبولى" يشكر حكومة شريف إسماعيل

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط الشاب المتهم بحرق والده فى البحيرة

منذ يوم

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

منذ حوالي 9 ساعات

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

منذ حوالي 22 ساعة

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

ستوديو

5 أسئلة تقيس الصدمات النفسية عند الناس.. تعرف عليها

"صهيوني وافتخر".. من هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

علقة ساخنة من عقيلة راتب لصديقتها قادتها لعالم الفن.. تعرف على قصتها

مدرب حراس الإسماعيلي عن مباراة الزمالك: سنسعي لإثبات نفسنا أمام الجميع

ads

رياضة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد يفوز على غوادالاخارا بركلات الترجيح فى كأس الأبطال

أحمد ياسر ريان يكشف وجهته حال عدم عودته إلى الأهلى

الرئيس نيوز

وزيرة الهجرة ترد بتسجيل صوتي على فيديو تهديد منتقدي الدولة

البحوث الفلكية: وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس فلكيًا

وزيرة الجيوش الفرنسية: مصر شريك رئيسى لباريس فى مكافحة الإرهاب

أحمد موسى: السيسي لديه معلومات عن "الإخوان" لا يعرفها سواه

منوعات

قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع سقف أهداف 2019

ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

بيطري جنوب إفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

تثمين التراث محور مباحثات بين المغرب والمنظمة الإسلامية للثقافة

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تكوين تطرح طبعة جديدة من كتاب "ادفنونى واقفا.. سيرة الغجر"

بلاك تيما وأحلام الشباب بمهرجان الأوبرا برومانى الأسكندرية

احتفالات بذكرى ثورة يوليو بأوبرا القاهرة ورومانى الإسكندرية (صور)

"صلاة خاصة" بضيافة نادى أدب آفاق اشتراكية.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك