أتلتيكو مدريد يفوز على غوادالاخارا بركلات الترجيح فى كأس الأبطال

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره فريق غوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة كأس الأبطال الدولية الودية.



وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وشهد اللقاء حصول لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي على بطاقة حمراء في الدقيقة 24، كذلك حصل لاعب غوادالاخارا كارلوس لوبيز على بطاقة حمراء في الدقيقة 61.



ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأتلتي بنتيجة 5-4.